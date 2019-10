Já é conhecida a identidade de mais uma vítima do 'camião do horror'

Nguyen Dinh Tu é o nome de mais uma das vítimas do 'camião do horror'. A mulher, Hoang Thi Thuong, conta ao Mirror que o marido trabalhava ilegalmente na Roménia e na Alemanha quando ficou sem emprego e decidiu mudar de vida.O casal, pais de um menino, juntou cerca de 12 mil euros para pagar a viagem na espectativa de que Nguyen fosse encontrar trabalho."Eu perdi o contacto com ele no dia 21 de outubro", disse a mulher à Reuters."Tenho uma grande dívida para pagar, nenhuma esperança e energia para fazer alguma coisa", revelou.Ao que tudo indica, o homem terá apanhado o 'camião do horror' na Alemanha."Os 39 estão mortos e ele deve ser um deles", afirma o pai de Tu. "Ele morreu. Não resta nada dele", continuou afirmando que sabe que o filho estava no camião porque tinha familiares à espera dele no ponto de entrega da "carga" que já lhe ligaram e confirmaram a morte.Segundo a Sky News, as famílias do Vietname contam que estavam três camiões preparados para fazer aquela viagem para a Europa e que os 39 que morreram pertenciam a um grupo de 100.