Estrela do Big Brother morre aos 38 anos após lutar contra a anorexia

Nikki Grahame, morreu esta sexta-feira, aos 38 anos, após uma longa luta contra a anorexia, avança o Mirror.



A informação foi avançada por um amigo de Grahame, nas redes sociais, referindo que em breve irá avançar mais detalhes sobre a morte de Nikki.



A estrela do Big Brother britânico,

Segundo o jornal britânico, "a estrela do Big Brother esteve internada recentemente num hospital particular para tratar do distúrbio alimentar que sofria depois de os amigos terem conseguido arrecadar milhares de libras para o tratamento da anorexia". Nikki esteve internada cerca de um mês. Os fãs da estrela do reality show doaram mais de 69 mil libras (quase 80 mil euros) através de uma página GoFund Me.



A mulher ficou conhecida após participar na edição do Big Brother de Inglaterra em 2006 e lutava contra a anorexia desde criança.