Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudante assassino do Texas anunciou tiroteio no Facebook

Dimitrios Pagourtzis escreveu ‘Nascido para matar’ no seu perfil na rede social, a 30 de abril.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:43

O atirador que matou dez pessoas na sexta-feira numa escola de Santa Fé, Texas, escreveu no final de abril, no perfil do Facebook, a frase: ‘Nascido para matar’. Mas ninguém adivinhava que Dimitrios Pagourtzis, jovem de 17 anos sem cadastro, iria matar, 18 dias depois, duas professoras e oito colegas.



Pagourtzis usou no crime a carabina e a pistola do pai. Entrou numa sala e gritou: "Surpresa!", abrindo fogo de seguida e escolhendo as vítimas. Terá poupado os colegas de quem gostava para contarem coisas boas sobre ele.



O plano era suicidar-se após o massacre, mas acabou por se render, não sem antes balear o primeiro polícia que o confrontou e fazer dez outros feridos. O polícia, John Barnes, de 49 anos, foi atingido num ombro, sendo hospitalizado em estado crítico. Perdeu muito sangue e teve de ser ressuscitado antes da cirurgia.



O tiroteio teve lugar a duas semanas do fim do ano letivo, quando os alunos preparavam a cerimónia de graduação da escola secundária.



Os motivos do atirador são desconhecidos, mas ficou a saber-se que foi deixando o rasto dos planos homicidas em diários manuscritos e também em anotações no computador e no telemóvel.