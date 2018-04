Estudantes heróis salvam homem de cometer suicídio

Jovens estavam a regressar das aulas quando viram um homem prestes a saltar de uma ponte.

Três estudantes salvaram a vida de um homem que tentava cometer suicídio. Os jovens estavam a regressar a casa das aulas quando se depararam com este prestes a saltar de uma ponte e decidiram intervir de imediato. O caso ocorreu em setembro do ano passado em Hertfordshire, no Reino Unido.

Perante o cenário, Devonte Cafferkey, de 13 anos, e Sammy Farah, de 14, aproximaram-se da vítima para a tentar convencer a voltar atrás na decisão, enquanto Shawn Young, de 12, ligou para pedir ajuda.

"Fomos os primeiros a chegar. Tentámos persuadi-lo a não saltar. Ele estava a chorar", explicou Devonte no programa This Morning. Segundo este, o homem, cuja identidade não foi revelada, deu-lhes o telemóvel e pediu para que não atendessem caso alguém ligasse.

Para além dos jovens, também uma mulher, Joanne Stammers, de 47 anos, e James Higlett, ajudaram a salvar o homem de cometer suicídio.

Os cinco vão receber uma medalha da Royal Humane Society, uma instituição de caridade britânica que tem como objetivo promover este tipo de intervenções que podem salvar vidas.