Estudo indica as cinco coisas que as mulheres odeiam durante o sexo

Fazer sexo é tanto melhor, quanto maior abertura tiver com o seu parceiro para ‘discutirem’ o que vos dá mais prazer. A Forktip.com avançou – através de uma pesquisa feita - onde é que os homens estão a "errar".

Para a realização da pesquisa foram questionadas cinco mil mulheres heterossexuais, em 2017, sobre relacionamentos modernos e as relações sexuais e as mulheres acabaram por revelar o que de pior pode acontecer para tornar o sexo num desastre.

No topo desta lista surgem os ‘barulhos estranhos’ durante o ato sexual. Esses barulhos – que a partida seriam estimulantes – acabam na verdade por irritar a mulher e fazer com que, pelo contrário, perca o interesse.

O segundo ponto diz respeito ao órgão sexual masculino e ao tempo de duração do ato. As mulheres inquiridas avançaram que quando o pénis é demasiado pequeno, ficam insatisfeitas, da mesma forma que quando o ato é ‘demasiado rápido’ também. Se no que diz respeito ao tamanho o homem não pode fazer nada, já no que toca à ejaculação, é algo que pode ser treinado por forma a melhorar.

O quarto ponto diz respeito às posições escolhidas. A pesquisa revelou que as mulheres não gostam de homens que mudam várias vezes de posição durante o sexo.

Pelo contrário, o estudo mostrou que preferem que os homens escolham uma ou duas posições (e se mantenham dessa forma durante mais tempo), do que optar por variar. Na sequência desse ponto, vem o facto das mulheres considerarem que é muito desagradável quando um homem insiste em realizar posições que elas não gostam.

Apesar de não ser possível controlar alguns dos fatores na sua totalidade, a maioria dos pontos enumerados elas mulheres dependem da vontade dos homens em agradar as parceiras.