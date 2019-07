Estudo revela quais os locais públicos eleitos para fazer sexo

Um estudo feito pela Supedrug revelou quais são os locais públicos onde as pessoas preferem fazer sexo.



A pesquisa, feita com uma amostra de duas mil pessoas (mil americanos e mil europeus) concluiu quais as escolhas mais frequentes e que há ligeiras alterações entre as escolhas dos homens e mulheres e entre pessoas de regiões diferentes também.

Em parte, o resultado do estudo foi unânime: As paisagens naturais são o local predileto para praticar fantasias mais ousadas sendo que, na esfera global, os parques e jardins ocupam o primeiro lugar na tabela (16,8%). Na segunda posição está a praia (13%) seguida das casas de banho públicas (9,4%) que já revelam maior perigo no momento de se ser apanhado.



Em quarto lugar aparecem os parques de estacionamento públicos (9.1%). A seguir surgem escolhas como o local de trabalho (7%), provadores de lojas (5.4%), piscinas públicas (5.1%) e caminhos montanhosos (4.9%).



Em nono lugar ficaram as salas de cinema (4.8%). No final da tabela aparecem os bares (3.1%), as saunas (2.9%), salas de aula vazias (2.4%) e os elevadores (2.3%), pela fraca probabilidade desses espaços ficarem vazios e a alta probabilidade do casal ser apanhado.

No que diz respeito a homens e mulheres, o 'top' três onde há consenso é fazer sexo na praia, no parque/jardim e num provador de roupa. No entanto, a restante parte da tabela divide os géneros. Quando questionados se fazer sexo em locais públicos é algo que gostam de fazer, 56.4% dos homens garantiu ser uma ideia que os deixa bastante excitados, versus os 43.8% de mulheres, que considerou o mesmo. No entanto, houve 16.1% de mulheres e 9.6% dos homens que não o fariam caso surgisse a oportunidade.



Relativamente às culturas e continentes distintos, tanto os americanos, como os europeus, destacaram os parques e jardins como cenário predileto para fazer sexo em público.



No entanto, em Portugal, Espanha e Itália, a resposta mais frequente é a praia e na Polónia, as salas de cinema.

O estudo concluiu ainda que apesar dos perigos e potenciais constrangimentos inerentes a fazer sexo em público, a maioria dos inquiridos mantiveram o entusiasmo pela ideia, por ser algo que possa 'apimentar' a relação e vida sexual.