EUA e Reino Unido lançam novos ataques contra os Houthis no Iémen

Os Estados Unidos da América (EUA) e o Reino Unido lançaram novos ataques aéreos conjuntos contra os Houthis no Iémen, avança a BBC.Os Houthis, que controlam a maior parte do Iémen, têm atacado as rotas marítimas do Mar Vermelho para mostrar apoio ao Hamas. Os ataques têm perturbado o comércio internacional na principal rota entre a Europa e a Ásia, que representa cerca de 15% do tráfego marítimo mundial.Anteriormente, os EUA e o Reino Unido afirmaram que não estavam à procura de um conflito com os rebeldes do Iémen, mas referem agora que estão a tentar proteger a rota comercial internacional no Mar Vermelho.Na quinta-feira passada, o líder do Houthis disse que qualquer ataque dos EUA ao grupo não ficaria sem resposta.