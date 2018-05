Ex-espião russo envenenado teve alta do hospital

Sergei Skripal e a filha foram encontrados inconscientes num banco após terem sido envenenados por um agente nervoso.

10:32

O ex-espião russo Sergei Skripal teve alta hospitalar dois meses depois de ter sido envenenado por um agente nervoso no passado mês de março."Cuidar de pessoas que se encontram em estado critico após terem sido envenenadas por agente nervoso requer que as consigamos estabilizar e manter vivas até que os seus corpos tenham a capacidade de produzir mais enzimas de forma a substituir as que foram envenenadas", revelou um porta-voz do Hospital Distrital de Salisbury.Este ainda fez questão de referir o excelente trabalho desenvolvido por parte de todos os profissionais da unidade de saúde, que permitiu a recuperação dois familiares.Sergei, de 66 anos, e a filha Yulia foram encontrados inconscientes num banco em Salisbury, no Reino Unido, pelas autoridades britânicas.Pai e filha ficaram hospitalizados em estado crítico. No entanto, Yulia teve alta hospitalar cerca de um mês depois do internamento.O governo britânico acredita que a Rússia está por detrás do envenenamento, no entanto Moscovo nega qualquer envolvimento na história. O caso deu origem ao incidente diplomático mais grave dos últimos tempos, com a expulsão de diplomatas russos de vários países ocidentais e consequente retaliação por parte da Rússia.