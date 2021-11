Ex-reclusa recebe cerca de 16 mil euros de homens obcecados por presidiárias

cinco anos devido a acusações de drogas de quando era viciada em metanfetamina, avançou o The Sun.





Mindy explica que tirava fotos na prisão aos fins de semana para enviar aos homens que lhe escreviam.



Uma ex-presidiária norte-americana ganhou cerca de 16 mil euros (19 mil dólares à taxa de câmbio atual) de homens que lhe enviavam cartas quando esta ainda estava na prisão. Mindy foi condenada aNum vídeo publicado na conta do Tiktok,

"Nos fins de semana na prisão, podemos vestir-nos com aquilo que quisermos, incluindo roupas justas e sensuais. Eu enviei fotos para casa e pedi a alguém que as colocasse num site de 'amigos por correspondência'" disse a ex-reclusa.

"Existem centenas de milhares de homens neste país que têm um fetiche com mulheres na prisão, não sei explicar, não sei se gostam de se sentir úteis ou assim", acrescenta.

"Eu era muito próxima de dois deles e eles enviaram-me milhares e milhares de dólares. Eu mandava dinheiro da prisão para o pai da minha filha e ele foi guardando para mim".



Dos cerca de 200 homens que lhe escreviam enquanto estava detida, Mindy manteve o contacto com quatro que disse serem "muito bons para ela".

"Eu não voltei pobre para casa quando saí da prisão. Comprei um carro, consegui um condomínio, comprei toda a minha maquilhagem e produtos para cuidados com a pele", refere.



A ex-reclusa também disse que o dinheiro chegava para comprar os móveis e o telefone dela e que tinha "tudo o que precisava para se reerguer".



O vídeo publicado no Tiktok pela mulher chegou já às 2,1 milhões de visualizações. "Amamos uma empresária", pode ler-se num comentário. Outro utilizador disse: "Eu deveria ter ido para a prisão em vez de ir para a faculdade porque estou endividado" "Incrível as coisas que podemos realizar, não importa os obstáculos que enfrentamos", comentou um terceiro.