Explosões matam pelo menos 20 pessoas no Paquistão a um dia das eleições

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em duas explosões sentidas no distrito da província do Baluchistão, segundo as autoridades do Paquistão, avança a BBC News.A primeira explosão em frente à sede eleitoral de um candidato independente às eleições no Paquistão em Pashin, um dia antes do escrutínio, matou 12 pessoas. Outras oito pessoas morreram numa explosão sentida no distrito de Qillah Saif Ullah, a cerca de 150 km de distância.

Segundo Jan Achakzai, porta-voz do governo provincial, os feridos estão a ser transportados para um hospital próximo e a polícia informou que alguns estão em estado crítico.