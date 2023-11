Uma mulher, com cerca de 70 anos, morreu depois de ter sofrido uma queda num concerto do cantor Robbie Williams em Sidney, na Austrália, na passada quinta-feira.Segundo o The Independent, a fã sofreu ferimentos graves na cabeça após cair quando tentava chegar ao seu lugar. Foi levada para o hospital e colocada em coma induzido. O óbito veio a ser confirmado esta terça-feira.Cerca de 40 mil pessoas assistiram ao espetáculo de Robbie Williams de 16 de novembro. O artista não se pronunciou sobre a tragédia.