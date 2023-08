Fabricante brasileiro do jato em que seguia Prigozhin diz que manutenção não era feita devido às sanções à Rússia

A Embraer, empresa brasileira que fabricou o avião que caiu e tinha a bordo o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, referiu que não era efetuada manutenção no jato desde 2019 devido às sanções impostas à Rússia.Segundo a Reuters, as sanções impedem os fabricantes de aviões ocidentais de fornecer peças ou suporte para aviões operados na Rússia.A aeronave, fabricada em 2007, caiu sob sanções do Tesouro dos EUA em 2019, quando foi listada sob um registo anterior, M-SAAN, de acordo com um comunicado de imprensa do governo dos EUA.A empresa apontou que em 20 anos só houve registo de um acidente com o modelo de avião e que este não se deveu a uma falha mecânica.

A agência de aviação russa garantiu na noite desta quarta-feira que o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu na queda de um avião ocorrido ao final da tarde nos arredores da capital da Rússia, Moscovo.

A agência de notícias Tass citada pela Reuters, revelou que Yevgeny Prigozhin seria um dos passageiros do voo entre a capital russa e São Petersburgo. Yevgeny Prigozhin, recorde-se, foi o homem que em junho tentou uma rebelião contra o poder de Vladimir Putin.