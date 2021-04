Famílias forçadas a enterrar os mortos nos quintais durante vaga violenta da Covid-19 na Índia

A Índia vive um verdadeiro pesadelo com a segunda onda da pandemia a atingir o país em força. A variante indiana agrava ainda mais o contágio da doença e os hospitais da capital do país, Nova Deli, tornaram pública a cada vez menor reserva de oxigénio e avisaram sobre a "urgência e o risco" que pacientes nos cuidados intensivos enfrentam.Vive-se um caos no país e os crematórios não têm mãos a medir. Os crematórios em Deli e outras partes da Índia sofreram um aumento recorde de mortes de Covid-19 com a cidade a registar 348 mortes de Covid-19 na última sexta-feira, o que se traduz numa morte a cada quatro minutos.A capital do estado, Bangalore - o Vale do Silício da Ásia - registou o maior número de mortes num dia, com 124 mortes registradas na sexta-feira. Os sete crematórios dedicados a mortos Covid da cidade têm operado 24 horas por dia para cremar de 20 a 25 corpos que chegam diariamente, descreve o jornal The Strait Times.Segundo o mesmo jornal, há famílias a cremar os seus entes em fogueiras improvisadas.O governo indiano anunciou este domingo a extensão do período de confinamento em Nova Deli por mais uma semana, numa altura em que o país regista 16,5 milhões de casos de infeção e 189 mil mortes associadas à Covid-19.