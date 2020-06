Foto mostra polícia com arma apontada a criança durante protestos nos EUA

A imagem tem corrido mundo e tornou-se num dos símbolos dos protestos e da revolta pela morte de George Floyd, o afro-americano que foi morto por um polícia em Minneapolis, EUA. Na fotografia, captada pelo fotógrafo Richard Grant, um polícia parece estar a apontar a arma de balas de borracha a um pai que está com a filha pequena às cavalitas. O momento foi fotografado em Long Beach, na Califórnia e depressa começou a circular nas redes sociais.

A fotografia tem gerado grande polémica. Por um lado há quem defenda que o polícia não está a apontar a arma directamente à criança, mas sim aos manifestantes que estavam atrás e que não aparecem na foto, mas também há quem garanta que era o pai e a criança quem estavam na mira das autoridades.

Acusado de ter alterado a fotografia com software de edição de imagem, o fotógrafo veio defender-se nas redes sociais. "Houve apenas correcção de cor e corte, para que ficasse melhor no Instagram quando publiquei. Já disse e volto a repetir, não acredito que no centésimo de segundo em que a fotografia foi feita, que o agente estivesse a apontar a arma ao homem com a criança", escreveu Richard Grant na sua página de Twitter.

This is an uncropped photo with no color correction. I used a 24 -70mm lens at 70mm and f 3.5. pic.twitter.com/5BQbMpRUV3 — Richard Grant (@richardgrant88) June 3, 2020

O fotógrafo divulgou a imagem original, sem cortes, que permite ter outra perspectiva. Com a polémica gerada em torno da imagem, Richard acabou por editar a legenda da fotografia: "Um homem e a sua filha estão de pé em frente à polícia durante protestos, este domingo em Long Beach. A polícia apontou armas de balas de borracha para tentar que a multidão recuasse. Este homem ficou na linha da frente até que a polícia começou a usar granadas de atordoamento. Nunca dispararam contra ele mas, ocasionalmente, a arma esteve apontada".