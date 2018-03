Morreu o polícia que tomou o lugar de reféns no ataque terrorista em França

Presidente Emmanuel Macron louvou o heroísmo de Arnauld Beltrame.

Por J.C.M. e Lusa | 06:10

O oficial de polícia que se entregou ao terrorista barricado num supermercado de Trèbes em troca da libertação de reféns civis nos ataques de sexta-feira no sudoeste de França, morreu, anunciou este sábado o ministro do Interior francês.

"O tenente-coronel Arnaud Beltrame deixou-nos. Morreu pela pátria. Nunca a França esquecerá o seu heroísmo, a sua bravura, o seu sacrifício", escreveu na sua conta da rede social Twitter o ministro francês, Gérard Collomb.

"De coração pesado, encaminho o apoio do país inteiro à sua família, aos seus amigos e aos seus companheiros" da polícia, acrescentou.





Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 de março de 2018







Arnauld Beltrame, de 45 anos, que já tinha servido o seu país no Iraque, foi levado para o hospital em estado considerado muito grave após o assalto final que neutralizou o terrorista. Terá sido baleado três vezes e não resistiu aos ferimentos.



"Caiu como um herói, abdicando da sua vida para travar o ímpeto assassino de um terrorista jihadista", disse o presidente Emmanuel Macron numa declaração feita na madrugada deste sábado.



O polícia torna-se assim na quarta vítima confirmada do ataque levado a cabo por Redouane Lakdim. O português baleado pelo terrorista um carjacking que aconteceu antes do arque ao supermercado permanece em estado crítico.