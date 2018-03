Polícia 'herói' trocou de lugar com refém em França

Coragem foi louvada pelo Ministro do Interior da França.

18:18

Um tenente-coronel da Gendarmerie, da força policial francesa, trocou de lugar com uma mulher refém no supermercado "Super U" em Trèbes, na França, esta sexta-feira. O episódio de heroísmo ocorreu depois de um homem entrar no estabelecimento fazendo vários reféns.

Apesar de não ter sido revelada a identidade, foi comunicado que o agente de 45 anos se encontra no hospital em estado grave. Ao que tudo indica, o homem foi atingido a tiro pelo criminoso enquanto estavam dentro da loja.

"O seu heroísmo e coragem merecem o nosso respeito", pode-se ser na conta de Twitter do Ministro do Interior francês, Gérard Collomb.





Le preneur d’otages a été abattu par nos forces.

Un lieutenant-colonel de @Gendarmerie s’est substitué à l’un des otages.

Il est grièvement blessé. Son héroïsme et son courage forcent notre respect. pic.twitter.com/plbUmhYxfw — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 de março de 2018







O terrorista identificado como Redouane Lakdim, de nacionalidade marroquina, foi abatido pelas autoridades francesas que entraram no estabelecimento. O suspeito radicalizado, de 26 anos, já tinha sido sinalizado pela polícia.



Os ataques levados a cabo pelo criminoso vitimaram três pessoas. Um emigrante português ficou ferido na sequência do roubo do automóvel em que seguia.



O ataque levado a cabo na superfície comercial vitimou duas pessoas. Para além destas, um automobilista morreu e um português ficou ferido por seguirem no automóvel roubado pelo marroquino.