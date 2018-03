Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo erra e "mata" português em atentado em França

Marcelo enviou condolências a morto que não existiu no ataque terrorista que fez quatro mortos e 16 feridos.

22:41

O secretário de Estado das Comunidades desmentiu, na noite desta sexta-feira, a existência de qualquer vítima mortal de nacionalidade portuguesa no ataque terrorista no sul de França. José Luís Carneiro tinha confirmado a existência de uma vítima nacional no ataque que causou quatro mortes, entre os quais o atacante, e 16 feridos. Carneiro justificou o erro – que levou Marcelo Rebelo de Sousa a enviar pêsames – com uma informação incorreta fornecida pelas autoridades policiais franceses.



O secretário de Estado refere a existência de uma "vítima portuguesa que está gravemente ferida no hospital". Terá sido este ferido que o Governo português deu como morto. Uma amiga do ferido grave, um jovem de 26 que se juntou aos pais emigrantes em França depois de ter completado os estudos em Coimbra, revelou ao CM que o português terá sido atingido com uma bala num olho e foi transportado de helicóptero para o hospital de Perpignan, onde se encontra em coma.



Manuel Correia, outro amigo da família do jovem, contou ao CM que o português seguia no carro que foi intercetado pelo terrorista armado. Viajavam duas pessoas na viatura, uma das quais o português. O jovem, que se encontra a lutar pela vida, é filho de emigrantes lusos em França, mas esteve a estudar em Coimbra, tendo regressado a França há dois anos. Estaria a fazer um estágio em Carcassonne. No momento em que foi atacado, os dois ocupantes da viatura iam a caminho de uma padaria.



Os ataques ocorreram em Carcassonne e Trèbes, no sul de França e provocaram quatro mortos, incluindo o atacante, que foi abatido pelas autoridades, 16 feridos, dos quais dois graves, segundo o Presidente, Emmanuel Macron.



Redouane Lakdim, 26 anos, sequestrou trabalhadores e clientes num supermercado de Trèbes, afirmando agir em nome do grupo extremista Estado Islâmico.