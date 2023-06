Gémeas prematuras sobrevivem a prognóstico dos médicos e comemoram primeiro ano de vida

Duas irmãs gémeas que nasceram dez semanas antes do previsto conseguiram sobreviver ao prognóstico dos médicos, que garantiram que as meninas tinham apenas 10% de probabilidades de sobreviver. Florence e Mabli nasceram em Abergele, no norte do País de Gales, e pesavam menos de 1 quilograma. No próximo mês de julho vão comemorar o primeiro ano de vida.

"Estávamos a tentar levar a gravidez o mais longe possível devido ao tamanho minúsculo das meninas", disse a mãe das crianças. No entanto, apesar de todos os esforços, as pequenas Florence e Mabli vieram ao mundo dez semanas antes do previsto.

Segundo o Daily Mail, as meninas ficaram internadas em hospitais diferentes, o que obrigou a família a separar-se. Florence ficou num hospital em Manchester, acompanhada pelo pai, enquanto a irmã ficou com a mãe num hospital em Oldham. "Disse adeus à Florence e não sabia se a veria viva novamente", contou a mãe das meninas.

Após várias semanas de internamento, a família voltou para casa. Os últimos meses foram passados em consultas médicas e a família está agora a juntar dinheiro para entregar a instituições de caridade, como forma de agradecer pela ajuda que lhes deram no último ano.

"Foi a coisa mais traumática pela qual já passei. Passámos semanas a perguntar se as nossas bebés sobreviveriam e se conseguiríamos voltar para casa", afirmou ainda a mãe das gémeas.