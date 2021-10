Gigi Hadid e Zayn Malik separam-se. Fonte alega que Malik agrediu a sogra

Zayn adiantou que teve uma discussão com um familiar da modelo, que entrou na casa do casal quando Gigi estava fora.

Yolanda Hadid, mãe da modelo Gigi Hadid, alega que o cantor Zayn Malik a agrediu na semana passada e está a considerar oficializar uma queixa perante as autoridades. O cantor e a modelo terminaram recentemente uma relação, da qual tiveram uma filha, confirmaram "várias" fontes, noticiou a TMZ esta quinta-feira.O cantor prestou declarações perante os rumores nas redes sociais."Este [assunto] era, e ainda devia ser, um assunto privado, mas parece que por agora há divergências e, apesar dos meus esforços para restabelecer um ambiente familiar pacífico que me permitirá co-parentizar a minha filha da maneira que ela merece, isso foi 'divulgado' na imprensa.", disse ainda o músico.O cantor disse ainda na publicação que fará os possíveis para proteger a privacidade da filha de 1 ano que tem em comum com Gigi.