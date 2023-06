GNR integra operação de resgate de 82 migrantes em Itália

"Pelas 4h30, foi detetada a embarcação. Por volta das 5H00 foi iniciado o transbordo dos migrantes para bordo da embarcação da Guardia Costiera, enquanto a LPC Bojador, em conjunto com um navio mercante auxiliaram na tentativa de garantir a proteção no decorrer das manobras de resgate dada a forte agitação marítima que se fazia sentir", pode ler-se no comunicado da GNR.



Os trabalhos ficaram concluídos pelas 12h10, com a chegada em segurança ao Porto de Rocella Jónica.