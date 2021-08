Golfinhos salvam homem prestes a afogar-se após 12 horas no mar

Um homem de 30 anos esteve 12 horas no mar depois de ter dado um mergulho nas águas frias de Tralee Bay, na Irlanda, no passado domingo. Sem conseguir nadar de volta para a praia e com as temperaturas a baixar, o homem passou momentos de aflição em alto mar.

O aparecimento de um grupo de golfinhos acabou por ser determinante para mantê-lo seguro e a salvo de um afogamento que parecia eminente.

Os animais fizeram um círculo em redor do homem e conseguiram assim alertar a equipa de salvamento que procurava pela vítima depois de ter encontrado peças de roupa abandonadas na praia. As condições do mar estavam também favoráveis para as buscas, com a existência de maré-baixa e águas muito calmas.





Gerard O’Donnel, o comandante da equipa de salvamento, referiu que os golfinhos ajudaram a proteger o nadador que se encontrava longe da costa e completamente exausto quando foi encontrado.