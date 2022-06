Grande mancha de poluição detetada no norte do Mar Báltico

Uma vasta mancha de poluição de 77 quilómetros quadrados foi detetada no norte do Mar Báltico, afirmou esta quinta-feira a guarda costeira sueca, que suspeita de um derrame de biocombustíveis.

A mancha de origem e composição desconhecidas foi detetada no meio do Golfo de Bótnia, adiantaram as autoridades, numa área que se estende a quase 200 quilómetros ao largo do porto sueco de Sundsvall.

"O tipo de derrame ainda não é claro, mas não é óleo mineral e não existe atualmente nenhuma ameaça imediata para a costa", afirmou a guarda costeira numa declaração.