Grupo armado pró-iraniano do Iraque anuncia suspensão de ataques contra EUA

As Brigadas do Hezbollah, um influente grupo armado pró-Irão no Iraque, anunciaram esta terça-feira a suspensão das suas operações militares contra as tropas norte-americanas, após Washington ter prometido retaliar o ataque de 'drones' na Jordânia que matou três militares.

"Anunciamos a suspensão das nossas operações militares e de segurança contra as forças de ocupação, a fim de evitar qualquer constrangimento ao governo iraquiano", anunciou este movimento no seu 'site'.

O Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono) apontou para a potencial responsabilidade das Brigadas do Hezbollah pelo ataque mortal de domingo a uma base logística norte-americana perto da fronteira com o Iraque e a Síria, que matou três soldados norte-americanos e fez cerca de 40 feridos.