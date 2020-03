Há um país no mundo indiferente ao coronavírus que quer combater a pandemia com vodka

O campeonato de futebol não parou, as aulas continuam apinhadas de alunos, as fronteiras estão abertas e nos supermercados nada falta. Nem papel higiénico. Sejam bem-vindos à Bielorrússia, o único país do Mundo indiferente ao coronavírus.Para o presidente do país, Aleksandr Lukashenko, "estas coisas passam. O mais importante é não entrar em pânico", referiu esta semana depois de uma reunião com o embaixador da China em Minsk, relata a BBC. A Bielorrússia regista oficialmente 86 casos de Covid-19 e duas mortes.Os opositores ao regime suspeitam destes números e admitem que as cifras possam ser bem mais dilatadas. Lukashenko nega e garante que "o trator curará" a doença, numa alusão ao duro trabalho agrícola que se desenvolve em grande parte da ex-república soviética. Uma máquina e vodka. Apesar de não beber, Lukashenko admite que o álcool matará o vírus.Indiferentes à polémica posição oficial, a população começa, aos poucos, a ficar em casa. As ruas de Minsk estão mais desertas e nas escolas os alunos alegam doenças várias para faltar às aulas.Já Lukashenko prefere pedir à secreta do país para ir à procura dos "sem vergonha que estão a propagar o pânico" que é, segundo ele, o que faz quem alerta para o perigo do vírus entrar em força na Bielorrússia.