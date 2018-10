Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Haddad acusa Bolsonaro de criar “organização criminosa”

Candidato brasileiro fala do envio em massa de mensagens falsas através das redes sociais.

Por Ricardo Ramos | 08:54

O candidato do PT, Fernando Haddad, acusou esta quinta-feira o rival de extrema-direita Jair Bolsonaro de criar uma "organização criminosa" para influenciar o resultado das presidenciais brasileiras através do envio em massa de mensagens falsas através das redes sociais.



A acusação do candidato de esquerda surge depois de o jornal ‘Folha de São Paulo’ revelar, na sua edição de ontem, que empresas que apoiam Bolsonaro compraram pacotes de "disparo em massa de mensagens falsas através do WhatsApp" contra Haddad e o Partido dos Trabalhadores e de apoio ao candidato de extrema-direita.



Nalguns casos, o custo dos pacotes ascende aos 12 milhões de reais (2,8 milhões de euros). O jornal adianta ainda que as empresas envolvidas contrataram uma "grande operação" de difusão de mensagens falsas na próxima semana, antes da segunda volta das presidenciais.



Segundo a Folha, a prática é ilegal, uma vez que equivale a uma doação empresarial encapotada à campanha de Bolsonaro, e, no limite, pode levar à anulação da sua candidatura.



"O jornal comprova que o meu adversário Jair Bolsonaro criou uma organização criminosa de empresários que, mediante ‘caixa dois’, dinheiro sujo, patrocina o envio de mensagens mentirosas", acusou Haddad, garantindo que o rival "vai ter de responder por isso".