Haddad sob pressão para descolar de Lula da Silva

Aliados receiam que candidato do PT seja visto como um mero porta-voz do ex-presidente do Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:49

Aliados de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), que vai disputar a segunda volta das presidenciais brasileiras com Jair Bolsonaro, estão a pressioná-lo para descolar a sua imagem da de Lula da Silva.



Esses aliados querem que Haddad seja cada vez mais ele próprio e menos um mero porta-voz de Lula, que apesar de estar preso insiste em controlar todos os passos da campanha.



Um dos críticos, Camilo Santana, governador do Ceará, defende que está na hora de o PT virar a página, de deixar de insistir que a destituição de Dilma Rousseff foi um golpe e a prisão de Lula uma conspiração, e apostar em força em Haddad.



Outro nome sonante que defende a mudança é o ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, que diz que Haddad tem de ser ele mesmo e mostrar as suas potencialidades e propostas, e deixar de ser um simples mensageiro de Lula.



Segundo estes dirigentes, Lula foi essencial no crescimento do quase desconhecido Haddad no início da campanha, mas agora atrapalha mais do que ajuda, insistindo em centralizar tudo e forçando o candidato a deslocar-se repetidamente à prisão de Curitiba como se fosse para receber novas ordens.



E acrescentam que a forte prestação de Bolsonaro nas urnas se deveu em parte ao sentimento anti-Lula e anti-PT exacerbado pelo slogan da campanha ‘Haddad é Lula’, que conotou excessivamente o candidato ao antigo presidente.