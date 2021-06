História de desaparecimento de Noah já é notícia internacional

O jornal britânico Mirror noticiou esta sexta-feira a história do desaparecimento do bebé Noah de apenas dois anos em Proença-a-Velha.

"Noah tornou-se o foco de uma grande busca que envolveram serviços de emergência e voluntários após desaparecer de casa em Proença-a-Velha, centro de Portugal", diz o jornal britânico.



Recorde-se que o menino de dois anos terá saído de casa entre as 05h30 e as 08h00 de quarta-feira, sem que a mãe e a irmã de 6 anos se apercebessem - estavam a dormir e o pai saiu para trabalhar. Terá calçado as galochas e saído na companhia da cadela, Melina. Esteve desaparecido durante 36 horas e foi encontrado esta quinta-feira a dois quilómetros de casa da família.