Homem curado de cancro após infeção da Covid-19

Um homem de 61 anos diagnosticado com um linfoma em fase terminal venceu a doença após ficar infetado pela Covid-19, no Reino Unido.O homem começou a sentir falta de ar logo, logo após ter sido diagnosticado com o cancro e ficou internado durante 11 dias por desenvolver uma pneumonia devido ao coronavírus.Quatro meses depois de superar a infeção da Covid-19, o homem começou a desinchar dos nódulos causados pelo cancro e um exame revelou uma remissão generalizada do linfomaSegundo a ABC, "a explicação é que a infeção pelo coronavírus desencadeou uma resposta imune antitumoral: as citocinas inflamatórias produzidas em resposta à infeção poderão ter ativado células específicas com antígenos tumorais e células naturalmente assassinas contra o tumor". Os médicos concluíram que o vírus da Covid-19 curou o linfoma do homem.O caso clínico foi publicado na revista científica British Journal of Haemathology.