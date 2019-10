Homem de 48 anos detido por envolvimento nas mortes do 'camião do horror'

Uma quarta pessoa envolvida na morte de 39 chineses encontrados dentro de um camião em Essex, no Reino Unido, foi detida, segundo avança a Sky News.Um homem de 48 anos acabou detido no aeroporto de Stansted, em Londres, por suspeitas de tráfico humano.Recorde-se que a identidade do homem e da mulher de 38 anos que foram detidos por suspeita de tráfico humano e homicídio de 39 pessoas já foi revelada. Ao que tudo indica trata-se dos proprietários do camião, marca sueca Scania, registado na cidade portuária búlgara de Varna, junto ao Mar Negro.Chamam-se Joanna Maher e Thomas e prestaram esta quinta-feira declarações, ao jornal britânico Daily Mail, negando que aquele camião fosse atualmente deles. O casal alegou que possuíam a empresa e chegaram a possuir o veículo, mas que o tinham vendido "há 13 meses".