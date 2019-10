Duas pessoas, um homem e uma mulher de 38 anos, foram esta sexta-feira detidos por suspeitas de tráfico humano e homicídio de 39 pessoas de nacionalidade chinesa num camião, em Essex, no Reino Unido.A informação foi avançada esta manhã pela polícia de Essex.De recordar que as 39 vítimas, oito mulheres e 31 homens, incluindo um adolescente, morreram sufocadas e congeladas dentro de um contentor transportado por um camião proveniente da Irlanda do Norte.Mo Robinson, condutor de 25 anos do camião, estava até à noite desta quinta-feira a ser interrogado pela polícia britânica.