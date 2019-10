Vítimas do 'camião do horror' pagaram mais de 30 mil euros cada pela viagem para o Reino Unido

Foram 39 os migrantes que morreram sufocados e congelados naquele que ficou conhecido como o 'camião do horror'. Oito mulheres, 31 homens, incluindo um adolescente, todos de nacionalidade chinesa, procuravam melhores condições de vida no Reino Unido.



Para isso pagaram 30 mil libras cada um, aproximadamente 34 mil euros, a uma rede de tráfico humano pela viagem que os levaria ao Reino Unido, mas que se tornou um verdadeiro pesadelo.

A polícia foi chamada para uma propriedade industrial de Grays, em Essex, ao início da manhã de quarta-feira e deparou-se com um cenário de horror. 39 cadáveres dentro de um contentor. As identidades das vítimas estão ainda a ser apuradas. Mo Robinson, condutor do camião, foi detido pelas autoridades e passou os últimos dias a ser interrogado pela polícia britânica.



De acordo com amigos do condutor irlandês de 25 anos, Robinson não sabia de nada e ao descobrir foi ele que deu o alerta às autoridades. Segundo relatos dos amigos, o homem chegou mesmo a desmaiar ao abrir o camião e ter visto os corpos.