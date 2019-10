Buscas domiciliárias para tentar resolver mistério dos corpos encontrados dentro de camião

Recorde que foram encontrados 39 cadáveres esta quarta-feira pela polícia britânica dentro de um contentor transportado por um camião nos arredores de Londres, num aparente caso de tráfico de seres humanos.

As vítimas - 38 adultos e um adolescente - seriam imigrantes ilegais, de nacionalidade chinesa. Procuravam uma vida melhor e terão morrido sufocadas no interior do contentor de refrigeração fechado.

O condutor do camião foi detido e já foi identificado pela imprensa britânica como Mo Robinson, um jovem de 25 anos residente em Portadown, na Irlanda do Norte.

A polícia britânica realizou buscas domiciliária a duas casas situadas na Irlanda do Norte, no Reino Unido. Estas buscas surgem na sequência da investigação que está a ser realizada depois de terem sido encontrados 39 cadáveres num contentor dentro de um camião esta quarta-feira em Essex, avança a BBC.