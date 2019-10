Vítimas mortais encontradas em camião são de nacionalidade chinesa

As 39 pessoas encontradas sem vida na quarta-feira num camião estacionado em Grays, junto a Londres, são todas chinesas. As vítimas são oito mulheres e 31 homens e podem ter morrido de hipotermia num contentor refrigerado onde as temperaturas descem aos 25 graus negativos."Cada uma das 39 vítimas vai ser alvo de perícias forenses para determinar a causa da morte antes de passarmos à fase da identificação", afirmou a polícia em declaração oficial, salientando que o processo será muito demorado.Foram, entretanto, realizadas buscas em três propriedades da área de Portadown, Irlanda do Norte, de onde é natural o condutor do camião. Identificado como Mo Robinson, de 25 anos, poderá ter sido ele a descobrir os cadáveres e a alertar as autoridades, mas está ainda por apurar a sua implicação no caso.O contentor terá entrado no Reino Unido pelo porto de Purfleet, a nordeste de Londres, proveniente de Zeebrugge.Este porto belga é parte de uma rota de migração ilegal muito usada nos últimos anos por redes de tráfico de pessoas. Quanto ao camião, terá chegado ao Reino Unido por Holyhead, no norte do País de Gales, tendo partido de Dublin, capital da República da Irlanda.