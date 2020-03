Homem 'descobre' fórmula para aguentar ereção durante 12 horas

Um homem de 32 anos que recentemente foi tratado num hospital devido às longas ereções que tinha recorrentemente, descobriu agora que tudo pode ter acontecido devido ao frequente consumo de canábis, segundo avançam os investigadores.Uma equipa de médicos da Georgia avaliou o caso e reconheceu que este será o primeiro em que o canábis está associado ao priapismo. O priapismo é uma ereção dolorosa e duradoura que geralmente permanece por mais de quatro horas e não está relacionado com a atividade sexual. Esta doença é normalmente causada por medicamentos prescritos, como antidepressivos ou uso de drogas ilícitas, como a cocaína.Este é, no entanto, o primeiro caso relacionado com o canábis que foi confirmado. O homem afro-americano de 32 anos já tinha visitado várias vezes o hospital devido às ereções duradouras.