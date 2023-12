Homem detido na Rússsia depois de corpos de duas mulheres terem sido encontrados decapitados

Alexei Varakin, um homem de 37 anos, foi detido na Rússia por suspeita de ser um assassino sexual em série, após terem sido encontrados corpos decapitados de duas mulheres acompanhantes de luxo.Segundo o The Mirror, as forças russas acreditam que Alexei as matou porque "não conseguia ter relações sexuais com as mulheres", o que fez com que o homem "enlouquecesse". Os restos mortais de uma das vítimas, de 40 anos, foram encontrados perto de um hotel onde alegadamente se conheceram, em Moscovo.Um dia depois, é suspeito de ter assassinado uma outra mulher, de 25 anos, no apartamento que tinha anteriormente alugado em Moscovo. A mulher ainda tentou defender-se e ligar para um amigo durante o ataque, dizendo que a estavam a tentar matar. Os gritos de socorro foram ouvidos pelos vizinhos, contudo, durante a luta que envolveu uma faca, a mulher sofreu ferimentos e quando a polícia chegou ao local a vítima já estava morta.O homem foi presente a tribunal e foi-lhe aplicada uma pena de prisão preventiva de dois meses, após ter confessado os dois últimos assassínios.