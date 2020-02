Um homem foi esfaqueado esta quinta-feira numa mesquita no centro de Londres. O ataque aconteceu enquanto decorria um momento de oração no espaço.



De acordo com a Sky News, a vítima foi levada para o hospital.





Regents Park

O alerta para este incidente na mesquistafoi dado cerca das 15h00.As autoridades já fizeram saber que um homem foi detido no local por se tratar do suspeito.