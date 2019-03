Homem esfaqueado junto à Mesquita Central de Londres

Polícia procura os suspeitos e afasta. para já, a hipótese de terrorismo.

Um homem foi esfaqueado ao início da noite desta quinta-feira em Londres, junto à Mesquita Central da capital ingelsa. O Mirror noticia que a vítima foi encontrado junto a Cunningham Place, Westminster, na zona central de Londres.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram o aparato policial que foi montado na zona.





Unconfirmed reports of a stabbing around Regents Park mosque in London. Unclear how close it was to the mosque (via @tariqtimimi) pic.twitter.com/yAjoevwo2n — Julian Druker (@Julian5News) March 28, 2019









A imprensa inglesa diz que estão em curso ações policiais para tentar descobrir os autores das agressões, mas a polícia metropolitana avança que o caso não terá conotações de terrorismo.





Officers continue to deal with a stabbing at Cunningham Place/Park Road, #Westminster. We can confirm that this incident is not terror related. Searches for suspects are ongoing. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 28, 2019









O alerta chegou por volta das 18h15 locais (a mesma hora em Lisboa).



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Armed police are outside Regent's Park Mosque in London, cordoning off worshippers. <br><br>Eyewitness: "Helicopters hovering, armed police inside the Masjid. Eyewitness reports of two men with knives."<br><br>Not confirmed yet. Video by <a href="https://twitter.com/tariqtimimi?ref_src=twsrc%5Etfw">@tariqtimimi</a><a href="https://t.co/vqMmoem2yt">pic.twitter.com/vqMmoem2yt</a></p>— Barfi Culture (@barfi_culture) <a href="https://twitter.com/barfi_culture/status/1111344002895360006?ref_src=twsrc%5Etfw">March 28, 2019</a></blockquote>

(Em atualização)