Homem ferido com gravidade após ser violentamente atacado por jovem touro

Um homem, de 47 anos, ficou em estado grave após ter sido atacado por um jovem touro. O espectador foi violentamente atacado pelo animal, que acabou por lhe cortar uma das artérias da perna. O caso ocorreu durante um festival anual em Pinoso, Espanha.Imagens do momento mostram o homem a ser pisado pelo touro. A vítima tentou levantar-se do chão e fugir, mas não conseguiu, acabando por sofrer um corte na zona da virilha.De acordo com o Daily Mail, o homem teve de ser retirado da arena e transportado para um local seguro. Após o acidente, a vítima foi transportada para o hospital onde foi submetida a uma cirurgia.O homem corre ainda risco de vida.