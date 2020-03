Homem grava-se a lamber corrimão em metro de Nova Iorque durante pandemia do coronavírus

Um homem gravou-se a lamber um corrimão dentro de uma carruagem, no metro de Nova Iorque.



Zeeshan Ali, conhecido por 'Príncipe Zee' nas redes sociais, gravou-se a lamber repetidamente um poste de metal ao lado de um homem que usava uma máscara facial, enquanto se tentava afastar.





O vídeo, que alcançou milhões de visualizações, foi captado durante uma viagem de metro em Nova Iorque, cidade norte-americana que regista já mais de 25 mil casos confirmados de coronavírus.





O clipe foi carregado na rede social

Twitter, na conta

World Star Hip Hop, com a legenda "Príncipe Zee a arriscar tudo".

Segundo a publicação Mirror, muitos acreditam que o influencer recorreu a uma língua de borracha falsa. No entanto, 'Príncipe Zee', que contam com mais de 355 mil seguidores no Instagram, foi fortemente criticado. "Provavelmente vais preso. Isso sim será engraçado", escreveu um fã. Zeeshan Ali respondeu às críticas: "Provoquei realmente muitos de vocês com este vídeo".

Este não é o único episódio do género. Um jovem filmou-se a lamber os objetos nas prateleiras de um supermercado nos EUA. Enquanto isso, perguntava "quem tem medo do coronavírus?"



Acabou por ser detido e acusado de terrorismo, depois do vídeo ter sido partilhado e visto por milhões.