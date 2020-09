Homem mais gordo do Mundo vence a Covid-19

Juan Pedro Franco, um homem mexicano de 36 anos que tem o record do Guiness do homem mais obeso do Mundo, conseguiu superar a Covid-19, contra todas as adversidades.

O homem, que estava acamado há mais de sete anos, não se conseguia mexer sozinho, sofria de várias comorbilidades e chegou mesmo a pesar 595 quilos. A salvação veio quando o médico José Antonio Castañeda se interessou pelo seu caso e o submeteu a uma cirurgia gratuitamente. Agora, três anos depois e com quase 400 quilos a menos, Franco anunciou que tinha vencido a luta contra o novo coronavírus.

"Fiquei preocupado quando descobri a infeção porque ainda não sabemos muito sobre a Covid-19, mas sabemos que a alta mortalidade que o vírus tem em pacientes que sofrem de doenças como a diabetes, a hipertensão ou a obesidade é mais elevada", explicou o médico que o operou.

Durante 22 dias, o mexicano teve dores no corpo, dores de cabeça, febre e arrepios, mas graças à operação que lhe permitiu reduzir o seu peso corporal, a doença não se agravou.

O México é o quarto país do Mundo com o maior número de mortes causadas pela Covid-19: 76.430.