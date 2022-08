O homem que tentou assassinar o escritor Salman Rushdie, em Nova Iorque, declarou ter-lhe aversão por o autor “ter atacado o Islão” no seu romance ‘Os Versículos Satânicos’, negando qualquer contacto com o Irão. “Não gosto dele. É uma pessoa que atacou o Islão, atacou as suas crenças, o seu sistema de fé”, disse o libanês Hadi Matar, referindo-se a Rushdie, em declarações ao jornal ‘The New York Post’.









“Respeito o ayatollah. Creio que é uma grande pessoa. É tudo o que direi sobre o assunto”, acrescentou o arguido, negando ter qualquer contacto com o Irão ou com a ala dura do regime de Teerão.

Rushdie, vítima do ataque, continua internado em estado grave, num hospital do estado da Pensilvânia.