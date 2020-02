Homem salva companheira da morte ao doar rim no dia dos namorados

"Quando vês a mulher que amas a morrer, não é uma decisão díficil de tomar". Foi esta a explicação que o australiano Leigh Anstey deu para não ter pensado duas vezes em doar um rim à mulher.O homem salvou a vida à companheira - no dia dos namorados - ao doar-lhe um rim após saber que ambos eram compatíveis.Leigh admite não ter pensado duas vezes no momento em que soube que podia salvar a vida da companheira de longa data e submeteu-se à cirurgia.A mulher tinha problemas de rins há vários anos, depois de ter sido envenenada. A condição acabou por piorar ao longo do último ano e uma gripe obrigou-a a fazer tratamentos mais exigentes. O processo de espera poderia ter demorado anos mas a mulher teve a sorte de ser compatível com o marido.