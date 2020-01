Homem surdo processa Pornhub por vídeos não terem legendas

Yaroslav Suris processou o site de pornografia Pornhub por este não apresentar legendas em todos os vídeos publicados. O homem argumenta que, por ser surdo, não conseguiu tirar total proveito do conteúdo, uma vez que se perdia várias vezes nos diálogos.Suris afirma que se sentiu discriminado por não conseguir ter acesso aos vídeos que outras pessoas sem a sua incapacidade têm, uma falha do Pornhub que vai também contra as leis norte-americanas contra a discriminação de pessoas deficientes.Em comentário ao site TMZ, a empresa afirmou que vai prestar atenção a este caso e sublinhou que, mesmo assim, é uma das poucas plataformas deste tipo a disponibilizar legendas nos vídeos.