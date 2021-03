Impossível não se arrepiar: Conheça a cidade-fantasma na Rússia onde as temperaturas atingem os -50ºC. Veja as imagens

Vorkuta é uma das cidades mais frias da Europa e já acolheu um campo de prisioneiros de Gulag, estabelecido por Stalin.



Até à migração da população, a cidade contava com mais de 70 mil habitantes.



Atualmente, o frio tem provocado consequências nas habitações, com gelo a formar-se por todas as superfícies, inclusive nos veículos abandonados, completamente cobertos por um manto branco.