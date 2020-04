Injetar desinfetante para "limpar pulmões": Trump alega sarcasmo após chuva de críticas

O presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu-se esta sexta-feira das críticas afirmando que o comentário de injeções de desinfetantes para "limpar os pulmões" era apenas sarcasmo.

"Eu estava a fazer uma pergunta sarcástica a repórteres como você, apenas para ver o que aconteceria", disse Trump enquanto assinava uma lei que garante um pacote de ajuda financeira ao coronavírus.







Por favor, não se envenene porque Donald Trump acha que pode ser uma boa ideia".

"Vejo que o desinfetante o mata num minuto. Um minuto. Existe alguma forma de conseguirmos fazer isso [no corpo], por exemplo através de uma injeção ou uma espécie de limpeza?", questionou Trump.Foram vários os médicos a revoltarem-se contra as declarações que o presidente dos Estados Unidos fez à nação.O médico Kashif Mahmood, por exemplo, lançou um alerta no Twitter: "Não sigam conselhos médicos vindos de Trump. (...) Enquanto profissional de saúde, não recomendo a injeção de desinfetante nos pulmões nem o uso de radiações ultravioleta no corpo para tratar a Covid-19", disse.Também o pneumologista norte-americano John Balmes explicou que só o facto de inalar cheiro a lixívia pode causar danos graves para a saúde."Inalar lixívia seria absolutamente desastroso para os pulmões. Nem sequer uma fraca diluição desse produto ou de álcool desinfetante seria segura. É um conceito totalmente ridículo", afirmou à Bloomberg News.Depois das declarações polémicas, também Joe Biden, lançou uma sugestão ao futuro rival nas eleições presidenciais."Raios UV? Injeções de desinfetante? Aqui vai uma ideia, senhor Presidente: mais testes. Agora. E equipamento de proteção para verdadeiros profissionais de saúde", pode ler-se através de publicação no Twitter.Hillary Clinton também se manifestou no Twitter: "