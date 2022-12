Irão executa o primeiro participante dos protestos anti-regime

He was only 23 years old. This morning, just before sunrise, the Islamist regime in Iran executed #MohsenShekari, a protester they had arrested in #Tehran



Mohsen gave his life for freedom. He wanted a normal life. One more brave soul killed by this bloody regime#IranRevolution pic.twitter.com/SapAcpeiqp — Masih Alinejad ? (@AlinejadMasih) December 8, 2022

O governo do Irão anunciou, esta quinta-feira, que enforcou um homem de 23 anos. Esta foi a primeira execução conhecida de uma pessoa, que foi detida durante os protestos que têm assobrado o país extremista nos últimos meses.A vítima mortal, Mohsen Shekari, foi acusado de bloquear uma rua em Teerão e de posteriormente atacar um membro da milícia basij com uma catana, segundo informação divulgada pelo The New York Times. Shekari é um dos 11 manifestantes que já foram condenados à morte por parte do regime do país.Shekari terá sido detido a 25 de setembro e condenado cerca de dois meses depois pelo tribunal revolucionário do Irão - um tribunal especial para casos políticos e presos políticos. O jovem foi acusado de criar "uma guerra contra Deus", uma acusação que obriga a que seja aplicada a sentença de morte.O anúncio sobre o enforcamento do homem ocorreu numa semana em que vários estabelecimentos do Irão numa das maiores greves gerais que ocorreram no país, como forma a exigir que o regime clerical que vigora no país desde 1979 seja abolido. A execução de Shekari pode ser encarada como um reforço dos esforços por parte do Governo iraniano para intimidar os manifestantes, de acordo com o The New York Times.Foram vários os civis, advogados e ativistas que utilizaram as redes sociais para condenar o ato, e alegam que o jovem foi impedido de recorrer a um advogado durante os interrogatórios e processos judiciais.