"Irei honrar a sua memória, apoiando o meu pai": Príncipe William presta homenagem à rainha Isabel II

O Príncipe de Gales, William, disse este sábado que vai honrar a memória da sua avó, a Rainha Isabel II, ao apoiar o seu pai, o Rei Carlos III."A minha avó disse, com fama, que a dor era o preço que pagamos pelo amor", referiu, acrescentando que "toda a tristeza que sentiremos nas próximas semanas será testemunho do amor que sentimos pela nossa extraordinária Rainha".De acordo com o Príncipe de Gales, a rainha esteve do seu lado nos momentos mais felizes e "nos dias mais tristes". "Eu sabia que esse dia chegaria, mas levará algum tempo até que a realidade da vida sem vovó realmente pareça real".