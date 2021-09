Irmãos americanos voltam a casa após três anos presos na China

Dois irmãos americanos, presos durante três anos na China, voltaram para casa depois de terem sido alegadamente associados a um caso de fraude com um importante empresário chinês da empresa Huawei.



O regresso foi possível graças à suspensão da "proibição de saída" do país, no seguimento da libertação do empresário no Canadá.







O porta-voz do Departamento de Estado, citado em anonimato num comunicado sem data, acrescentou que os EUA se opuseram ao uso de "proibições de saída coercivas contra pessoas que não são acusadas de crimes" e continuariam a "advogar em nome de todos os cidadãos americanos na (China) sujeitos a detenção arbitrária e proibições de saída coercivas."

Os irmãos Lius viajaram para a China em 2018 para prestar homenagem à avó que tinha morrido. No regresso aos EUA, as autoridades bloquearam a viagem em todos os pontos de fronteira.



Cynthia trabalhava para uma empresa de consultoria em Nova Iorque e Victor era estudante na Universidade de Georgetown, antes de chegaram à China.



