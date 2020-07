Já é conhecida a causa da morte da atriz da série Glee que morreu a salvar o filho de 4 anos

A autópsia feita à atriz norte-americana Naya Rivera, estrela da série 'Glee', que apareceu morta num lago da Califórnia, EUA, revelou que a atriz morreu afogada.



Corpo de Naya Rivera não apresentava sinais de droga ou álcool no momento em que morreu, salvando primeiro o filho, Josie Hollis, de quatro anos.



De acordo com o TMZ, "o relatório confirmou que o corpo de Naya mostrou evidências de afogamento acidental".



Naya Rivera e o filho estariam dentro de água quando o barco onde seguiam começou a ser arrastado pelas correntes e Naya Rivera salvou o filho, conseguindo colocar Josie de volta dentro da embarcação. No entanto, já não terá tido forças para combater a correntes e içar-se para dentro do barco.

Cerca de uma hora e meia antes de desaparecer, Naya Rivera tinha enviado uma foto sua e do filho à família. Foi esta última mensagem que permitiu à polícia, através da localização de GPS do aparelho, traçar os últimos momentos da atriz com vida.