‘Javalis Selvagens’ deixam o hospital esta quarta-feira

Menores que estiveram presos em gruta estão recuperados e vão falar à imprensa.

Por Rita F. Batista | 08:29

Os 12 ‘Javalis Selvagens’ e o seu treinador, que foram resgatados na semana passada de uma gruta na Tailândia, numa das mais mediáticas operações de salvamento de sempre, receberam alta médica antes do previsto e vão deixar esta quarta-feira o hospital de Chiang Rai, após uma conferência de imprensa, sob rigoroso controlo médico.



"Reduzir a curiosidade pública" em torno do caso e, ao mesmo tempo, permitir que "os rapazes voltem à sua rotina diária" foram os principais motivos que levaram as autoridades a permitir que os jovens participem na conferência de imprensa antes de irem para casa.



Ainda assim, há uma grande preocupação com a exposição mediática e estabilidade mental dos meninos e, por isso, todas as perguntas têm de ser aprovadas por um psicólogo antes de serem colocadas.



As autoridades apelaram às famílias para não permitirem mais entrevistas durante um mês.